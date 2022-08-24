Україна стоїть на порозі нового етапу.

В повномасштабній війні з Росією найгірший сценарій для України вже позаду.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

"Ми знаходимося на стадії стабілізації всього фронту або лінії зіткнення за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми створили там багато хороших засобів стримування", - зазначив він.

На думку Рєзнікова, Україна зараз стоїть на порозі нового етапу війни.

Однією з головних загроз у протистоянні Росії міністр назвав "синдром втоми" в міжнародному співтоваристві.

"Я називаю це синдромом втоми, для мене це одна з головних загроз. І з цією загрозою потрібно працювати, тому що нам потрібно говорити, спілкуватися, питати людей. Тому що це дуже, дуже небезпечно для нас", - зазначив Резніков.

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг попередив, що цього року зима буде важкою, російсько-українська війна йде на виснаження.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов також вважає, що Україна вже пройшла точку неповернення у повномасштабній війні з РФ.

Також раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній озвучив два можливих сценарії завершення війни.

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