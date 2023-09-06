Особовий склад зміг вчасно евакуюватися і вижити.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс підтвердив, що Україна втратила на полі бою перший танк Challenger 2.

В ефірі Sky News Шеппс заявив, що російська артилерія вразила танк і він згорів. Але екіпаж у складі шести осіб зміг врятуватися, на щастя.

"Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати — те, що може траплятися у зоні бойових дій", - сказав Шеппс і додав, що Британія не відправить Україні новий танк на заміну втраченому.

Відео дня

Нагадаємо, раніше преса показала відео, на якому горить танк Challenger 2 у Запорізькій області. За інформацією медіа, танк підірвався на міні і на борту було чотири людини, які евакуювалися і зберегли життя. Цікаво, що це перший випадок в історії, коли танк Challenger 2 був уражений зброєю противника.

У січні цього року Лондон оголосив про відправлення Україні 14 танків Challenger 2.

Втрати ЗСУ під час контрнаступу

Американська преса відзначала, що у перші два тижні контрнаступу ЗСУ втратили приблизно 20% сучасної техніки через напружені бої на лінії зіткнення.

У мережі ширилися відео, на яких російські окупанти нищили танки "Leopard 2" і БМП Bradley.

У червні дослідники інформували про 16 втрачених Bradley українською армією.

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