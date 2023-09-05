Точна інформація про долю екіпажу відсутня, проте джерело видання стверджує, що військові вижили.

Окупанти могли вперше підбити на фронті один з танків Challenger 2, які передала Україні Велика Британія.

Як пише ВВС, у мережі зʼявилося відео, на якому горить схожий танк. За словами журналістів, це саме Challenger 2. На кадрах видно характерні для нього запасні баки для пального. Один із них, ймовірно, відвалився в момент удару.

Також на опублікованому відео можна побачити броньовану коробку тепловізора зверху гармати, її встановлюють на танках Challenger 2. Джерело в одному із західних оборонних відомств підтвердило ВВС, що на кадрах відеозапису - танк Challenger 2.

Доля екіпажу танка достеменно невідома, проте як розповіло ВВС джерело в одному із західних оборонних відомств, екіпаж із чотирьох людей вижив. Відомо, що ці танки мають дуже гарний захист – на відео помітно, що він не має ознак внутрішнього вибуху.

"Challenger 2 – один із найсучасніших танків у світі. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. За чверть століття він здобув собі славу "невразливого" танка. Досі жоден такий танк не був втрачений у бою внаслідок вогню супротивника. Єдиний знищений "Челленджер" став жертвою "дружнього вогню" у 2003 році в Іраку", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ці танки є на озброєнні у 82-й окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Останніми тижнями її бійці беруть участь у наступі українських військ у Запорізькій області.

Наступ ЗСУ: втрати західної техніки

Наприкінці серпня стало відомо, що за час контрнаступу на півдні, який триває вже понад 10 тижнів, Україна втратила декілька одиниць танків Leopard 2. Західні партнери передали 71 одиницю таких танків. Відомо, що 5 із них були втрачені в бою (це 7% від загальної кількості).

Водночас повідомляється і про пошкодження танків Leopard 2 на передовій. Різні ушкодження отримали принаймні 10 одиниць. Проте їх можна відремонтувати. Ремонт вони проходитимуть на базах у Польщі та Німеччині, а після – повернуться на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: