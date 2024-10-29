Біля Часового Яру українські воїни мають свої переваги, зазначив командир роти охорони 5 ОШБр.

Російські окупанти "просочуються" у напрямку міста Часів Яр (Донецька область) малими групами - по 1-2 людини.

Про ситуацію на цьому відтинку фронту розповів командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець в ефірі "Київ24".

"Так, вони мають успіх на напрямку Часового Яру. Але вони зайшли у передмістя. Вони заходять по 1-2 людини", - сказав співбесідник.

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За його словами, вороги у якихось місцях закріпляються, а десь - втягуються:

"Але на даний час успіху в Часовому Яру у них поки що немає. Сподіваюсь, так буде і надалі, поки ми стримуємо ворога у тому напрямку. Ми краще знаємо місцевість, аніж вони. Тому у нас є свої переваги".

У центрі уваги Часів Яр - новини, які вже відомі

22 жовтня представник 24 Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. короля Данила Андрій Полухін спростував інформацію про те, що вороги нібито вклинилися в оборону наших воїнів у місті Часів Яр. За його словами, у цей населений пункт входять російські малі піхотні групи, але їх вибивають оборонці України.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, супротивники намагаються обійти Часів Яр з південного боку, щоб вийти на місто Костянтинівка.

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