Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію".

По Харову ворог вперше вдарив дроном нового типу "Черніка". Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі, розкривши деякі деталі нового безпілотника.

Він зазначив, що російський агресор не полишає спроб завдати шкоди Харкову. За останній тиждень місто пережило 16 ворожих атак.

"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", - зауважив міський голова.

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За словами Терехова, цей дрон схожий за потужністю бойової частини на "Молнію", але має іншу конструкцію. Внаслідок удару "Чернікою" пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Загалом, як зазначає мер, протягом останніх семи днів вибухи від атак ворога лунали в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства. Постраждали чотири особи, серед них - дитина. Обійшлося без летальних випадків.

Водночас, як зазначив Терехов, за цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області.

"Це результат злагодженої роботи військових, протиповітряної оборони та аналітиків Ситуаційного центру", - підкреслив він.

Російські дрони - новини

Як повідомляв УНІАН, восени 2024 року стало відомо про появу нового російського дрона "Молнія".

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив, що російський БПЛА "Молнія-1" відрізняється від класичних FPV-дронів, оскільки це вже "літачок", а не квадрокоптер. Він зазначив, що "Молнія" може летіти значно далі, ніж FPV. І ці нові БПЛА здатні нести протитанкову міну "ТМ-62", яка важить 11 кілограмів. Однак їх його польоту в такому разі значно зменшується.

Також Forbes розповідав, що Росія удосконалює свої БПЛА Shahed. Нові версії мають посилене бронювання моторного відсіку, аби витримувати обстріли. Також паливні баки, які раніше розміщувалися у крилах, тепер перенесено в фюзеляж, що дозволяє дрону залишатися в повітрі навіть після пошкодження крила чи поверхні корпусу.

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