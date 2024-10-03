Зварич сподівається, що постачання боєприпасів продовжиться і наступного року.

Посол України у Чехії Василь Зварич повідомив, що понад третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані Україні в рамках чеської ініціативи, вже знаходяться в нашій країні.

Він стверджує, що українським захисникам потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів, передає ČTK.

За словами Зварича, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення цієї ініціативи. Посол також заперечив інформацію про проблемм з боєприпасами, які передаються ЗСУ.

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На його думку, подібні публікації можуть мати на меті спробу дискредитувати ініціативу. Він підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку.

Зварич сподівається, що постачання боєприпасів продовжиться і наступного року. На його переконання, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів. Посол зазначив:

"Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру".

Дипломар також розповів, що Україна теж обговорює це питання з Міноборони Чехії.

Чеська ініціатива по боєприпасам - деталі

Компанія Czechoslovak Group, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила деякі деталі постачань. Вперше розкрили одну з країн-постачальниць та ціну одного снаряда калібру 155-мм.

До цього інформація щодо країн в яких закуповуються боєприпаси для України не розголошувалась. Тепер же чехи підтвердили, що закуповують боєприпаси для України в Туреччини.

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