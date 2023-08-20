Сергій Наєв відзначив, що ситуація контрольована, а розвідка не бачить загроз станом на зараз.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони й оборони державного кордону України.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на кордоні усе готове, щоб нищити ворога.

За словами Наєва, державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил.

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"Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону. Безпосередньо зараз збільшено кількість особового складу прикордонників. Також активно розвивається система оборонних рубежів та позицій", - розповів Наєв.

Наєв відзначив, що ситуація контрольована, а розвідка не бачить загроз станом на зараз.

"У разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення як засобів вогневого ураження, протитанкової зброї, систем протиповітряної оборони, так живої сили", – додав генерал-лейтенант.

Напруга на північному кордоні України

На північному кордоні України зростає напруга через побоювання нової атаки - це наслідок переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі. Кордон посилює не лише Україна, але й Польща.

Наприкінці липня в ДПСУ розповідали про атаки ворожих ДРГ у Сумській області.

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