Українські захисники відкривають вогонь по таких "гостях".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що учора Сили оборони України відбили чергову спробу заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи в Сумській області. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Демченко зауважив, що по території Харківської, Сумської та Чернігівської областей Росією продовжується здійснення обстрілів.

"Кількість обстрілів за останній час не зменшується. І це досить велика кількість щоденно", - наголосив він.

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Крім того, зазначив речник, ворог продовжує використання диверсійно-розвідувальних груп. Особливо це стосується Сумського напрямку і частково – Харківського.

"Вчора також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах наші українські захисники… відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. І в подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону", - сказав Демченко.

Він пояснив, що основне завдання таких ДРГ – це, першочергово, виявлення розташування Сил оборони України та, зокрема мінування місцевості.

Ворожі ДРГ в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ДРГ російських окупантів спробувала зайти на територію України в районі населеного пункту Зелене у Харківській області.

На початку липня російські диверсанти намагалися перетнути кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках.

21 липня командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що російські ДРГ здійснили спроби проникнення на українську територію на прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

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