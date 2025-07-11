На реалізацію ініціативи буде виділено 260 млн грн.

За дорученням президента України Володимира Зеленського запускається повноцінна система перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації.

За його словами, столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

"На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування", - зауважив начальник КМВА.

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Йдеться про розгортання центру підготовки операторів - це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами; формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до міста.

Ткаченко також зауважив, що робота відбувається в тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України, Повітряними силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою протиповітряної оборони.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БпЛА", - написав він і додав, що також відбувається робота із залучення позабюджетних коштів.

Масований удар по Києву 10 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 липня Росія знову завдала по Києву масованого комбінованого удару. Місто атакували десятки "Шахедів". Також на місто двома хвилями летіли ракети: спершу - балістичні, потім - крилаті.

У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Сьогодні, 11 липня, Ткаченко заявив, що станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них - двоє неповнолітніх.

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