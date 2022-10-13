Росіяни застосовують іранські дрони-камікадзе, які не тільки довше летять, але й можуть змінювати маршрут.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону 12 жовтня.

За його словами, повітряні тривоги, які були оголошені ввечері 12 жовтня у багатьох регіонах країни тривали довше, тому що росіяни запустили іранські дрони-камікадзе. Вони не тільки довше летять, але й можуть змінювати маршрут.

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"Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, саме ті дрони, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Чому так довго тривога, одразу пояснити нашим мешканцям, це Західні області, зокрема і Вінницька область та інші. Тому що, власне швидкість дрона не є високою 120-150 км/год. і він начебто довго летить, може змінювати вправо-вліво, теж якось корегуватись маршрут, який йому заклали. Таким чином тривога буде дещо довшою",- пояснив Ігнат.

Росія б'є по Україні дронами Shahed-136: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти продовжують завозити в Білорусь іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Також, 11 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв що за дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 ворожих БПЛА Shahed-136.

12 жовтня за повідомленням служби зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" на Миколаївщині українські зенітники збили 9 дронів-камікадзе.

Крім того, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляв, що у небі над Вінницькою областю, силами протиповітряної оборони України було збито два ворожих дрони-камікадзе.

Також, Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло, що біля Вінниці український винищувач зазнав аварії, пілот катапультувався.

Довідка УНІАН. У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

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