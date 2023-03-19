Поїздка Путіна до Маріуполя не була спонтанною, на чому наполягає Кремль.

Рішення Кремля влаштувати візит Володимира Путіна до Маріуполя саме вночі пояснюється міркуваннями у сфері безпеки та пропаганди. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

"Як і належить злодієві, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому виділити те, що він хоче показати", – заявили військові.

Також наголошується, що вночі службі охорони простіше захистити Путіна від незапланованих зустрічей з нечисленними жителями міста, які пережили російські бомбардування.

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Візит Путіна до Маріуполя

Вранці в неділю російські ЗМІ повідомили про нічний візит Володимира Путіна до Маріуполя. Стверджується, що він прилетів в місто на вертольоті, а після пересів за кермо автомобіля і прокотився вулицями, оглядаючи місто.

Російська пропаганда також показала "радісну зустріч" маріупольців з російським диктатором. Пізніше учасники зустрічі були упізнані. Ними виявилися маріупольські мародери і любителі "русского міра".

В Офісі президента України, коментуючи візит Путіна до Маріуполя, зазначили, що злочинців завжди тягне на місце злочину.

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