У найближчі місяці відновити повноцінну роботу цього важливого для російського ВПК підприємства буде проблематично, що означає зрив виконання оборонних замовлень, зазначили у ГУР МО.

Наслідки зупинки роботи Оскольського електрометалургійного комбінату імені Угарова є значними для російських загарбників.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. Зокрема, у нього запитали про удар безпілотниками по електропідстанціях у Бєлгородській області, внаслідок чого зупинився Оскольський електрометалургійний комбінат.

"Насправді добрі новини... Мова йде про одне з ключових для російського ВПК-підприємств, основними замовниками якого, останнім часом, є саме військові - виробництво автотехніки військової, бронетехніки військової, і все те, що використовує зокрема метал. Так, це єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії. Воно зупинене. І скажімо, на найближчі місяці відновлення роботи у повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно ланцюжків постачань", - відзначив Юсов.

Відео дня

За його словами, "це точно добрі новини для всіх тих, хто у світі виступає проти незаконної російської агресії і геноцидної війни".

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, в результаті атаки безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського військово-промислового комплексу - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова, який є єдиним в Росії металургійним підприємством повного циклу.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату вірогідно буде складно.