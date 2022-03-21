Військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків.

Українські військові всьоме вдарили по окупантах у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків. Він не раз ставав мішенню українських військових.

Зокрема, 18 березня українські військові знищили на цьому аеродромі командний пункт загальновійськової армії Південного військового округу РФ, загинув їх командир.

Українські військові припускають, що внаслідок ударів українських військ на аеродромі в Чорнобаївці загинули ще кілька путінських генералів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Чорнобаївка увійде в історію.

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