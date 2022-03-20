Бої за Маріуполь точаться з першого дня російского вторгнення в Україну.

У неділю вдень, 20 березня, Маріуполь був обстріляний 4 кораблями військово-морського флоту Росії.

Про це повідомляє полк "Азов" у своєму Телеграм-каналі.

"Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем і танків російські окупанти знищують місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні.

Бої за Маріуполь: що відомо

Місто Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, його оточили російські окупанти, але взяти його не можуть, оскільки їм протистоять ЗСУ. У місті немає світла, зв'язку, тепла. Днями нарешті люди почали виїжджати з осадженого міста, на яке РФ щодня скидає від 50 до 100 авіабомб.

Місцева влада раніше заявляла, що окупантами зруйновано до 80% житлового фонду, в Маріуполі практично не залишилося жодної цілої будівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: