За словами голови Меджлісу, багато людей у Криму – етнічних українців, кримських татар вчора раділи, бо отримал "дуже потужний сигнал, що звільнення Криму неминуче".

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає вибухи на аеродромі в Новофедорівці у окупованому Криму "реальним дзвіночком" і РФ, і всьому світові, що Україна буде повертати півострів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода Live".

"Це нарешті більш ніж за 8 років є перший реальний дзвіночок не лише російським окупантам, а всьому світові, що Україна буде повертати Крим", - сказав Чубаров.

За його словами, багато людей у Криму – етнічних українців, кримських татар вчора раділи, телефонували один одному після цих вибухів, бо отримал "дуже потужний сигнал, що звільнення Криму неминуче".

"Але друга частина – люди, які оселилися в Криму після окупації чи приїхали на відпочинок, то вони в паніці, це правда. Люди одразу прийнялися виїжджати з Криму", - сказав Чубаров.

На його думку варто за кілька днів дослідити, що відбуватиметься з нерухомістю у Криму.

"Але найголовніше, що ті, хто незаконно з’явилися в Криму, оселилися там, або незаконно в складі каральних органів, ФСБ, прокуратури приїхали - ці люди готуються виїжджати з Криму. Для них це теж був відповідний сигнал, що рано чи пізно на півострів повернуться ті, хто має право тут бути, а не ті, які захопили Крим", - наголосив голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. За даними кримських ЗМІ, одна людина загинула і ще п’ятеро постраждали.

Сьогодні голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що на авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму внаслідок учорашніх вибухів знищено 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Він зазначив, що на цій базі росіяни в основному розміщували багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку. За інформацією Завітневича, з Новофедорівки вилітали літаки, які завдавали ракетних ударів по Україні, зокрема протирадіолокаційними ракетами для придушення української протиповітряної оборони.

"Цей аеродром є одним із ключових аеродромів Кримського півострова для російської авіації. До 2014 року це була база Збройних сил України, яку ми обов’язково повернемо", - підкреслив він.

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