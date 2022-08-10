За його словами, виграє той, хто вже сьогодні перетне Кримський міст.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порадив росіянам залишити півострів після сьогоднішніх вибухів.

"Громадяни Росії, які незаконно перебувають або оселилися в окупованому РФ Криму! Щойно ви отримали перший "дзвінок", який вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму", - написав він, маючи на увазі вибухи на російській авіабазі в Криму.

Він наголосив, що їхнє перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним.

"Не втрачайте час, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!", - зазначив він, звертаючись до росіян.

Вибухи в Криму 9 серпня: що варто знати

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки.

Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Через вибухи почалася пожежа. Відомо, що є пошкоджене майно, постраждалі та загиблі.

Окупаційна "влада" заявила, що взяла місце вибуху в оточення - в радіусі 5 кілометрів встановлені огорожі, місце патрулюють силовиків. Це нібито зробили з метою недопущення поранення місцевих жителів.

Також повідомлялося, що в Новофедорівці (в 5 кілометрах від міста Саки) почали евакуювати жителів прилеглих до аеродрому будинків.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися внаслідок обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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