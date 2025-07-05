Наразі відомо про 11 постраждалих.

Росіяни завдали масованого удару БПЛА по місту Чугуїв Харківської області, внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наразі відомо про 11 постраждалих, серед них 2 дитини.

Також після влучання на одному з об’єктів спалахнула масштабна пожежа.

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За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю, там також виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт.

Також росіяни били і по Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОДА Сергій Лисак, через атаку у Дніпровському районі постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Також у Нікопольському районі постраждав 43-річний чоловік.

Оновлено 10.30. Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 5 липня ворог атакував Україну 322 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Основним напрямком удару стало місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА. 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано у 4 локаціях, падіння збитих – на 6 локаціях.

Російські атаки - новини

За даними Повітряних сил, 4 липня окупанти запустили по Україні 539 дрони, одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.Зафіксовані влучання у восьми локаціях (дев'ять ракет і 63 БПЛА), ще у 33 місцях впали збиті цілі або їхні уламки. Основним напрямком атаки був Київ та область.

Внаслідок атаки у столиці понад 20 постраждалих, у багатьох місцях спалахнули пожежі, понівечені багатоповерхівки.

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