Про відновлення меткомбінату заявив заступник глави уряду Росії Марат Хуснуллін.

В РФ заявили про намір відновити металургійний комбінат "Азовсталь", про створення курортної зони в Маріуполі вже не йдеться.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Заступник голови уряду Росії Хуснуллін (яке красномовне прізвище) заявив, що будуть відновлювати роботу "Азовсталі". А що, курортна зона, парк розваг і оце все від Пушиліна вже все? Знов обман?", - зазначив він.

Доля "Азовсталі"

Як повідомляв УНІАН, окупанти обстрілами та бомбардуваннями з метою витіснити з території "Азовсталі" українських захисників повністю знищили цей завод.

Після того, як бійців Маріупольського гарнізону було евакуйовано з "Азовсталі", ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що завод не відновлюватимуть, тому що підприємство забруднювало і місто, і море. За його словами, на місці комбінату можуть реалізувати інші проекти, наприклад, створити парк.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат "Азовсталь" мав повний металургійний цикл, був монополістом в Україні з випуску деяких видів металопрокату. За рівнем валового доходу посідав 3-тє місце серед металургійних підприємств України. Щорічно виробляв по 6 млн тонн чавуну, 7 млн тонн сталі, 4,5 млн тонн прокату, 1,5 млн тонн агломерату.

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