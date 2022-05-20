За словами президента, структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, західні партнери.

З "Азовсталі" у Маріуполі евакуювали практично всіх людей, які були на території заводу.

Про це в інтерв’ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вивезено цивільних, медиків, важко поранених. На цю мить також відбувається вивезення людей. Мені здається, що найближчим часом навіть, не днями, а часом завершиться вивезення всіх", - розповів Володимир Зеленський.

За словами президента, структура складна, домовлялись про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, західні партнери.

"Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраілем, спочатку з Францією через стосунки лідерів з РФ. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Хоча, чесно скажу, десятки, сотні разів я проговорював з лідерами інших держав надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей", - заявив президент.

Він додав, що бійці з "Азовсталі" отримали наказ, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя.

Як відомо, 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" продовжується і він складний.

Сьогодні, 20 травня, командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Вас також можуть зацікавити новини: