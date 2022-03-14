За повідомленням медиків, загрози життю іншого пораненого журналіста - немає.

Журналістів із США розстріляли в автомобілі, коли вони приїхали до підірваного моста біля Ірпеня для документування наслідків воєнних дій РФ на території України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко на брифінгу.

"Вони перейшли через міст на протилежний бік та попрямували в напрямку міста Ірпінь. Згодом до них підійшов водій автомобіля "Лада" зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме до іншого підірваного мосту, який вони шукали. Кореспонденти погодились і автомобілем попрямували в напрямку вулиці Соборна до найближчого житлового кварталу Єсєнін. Вони зупинились на проїжджій частині і почали фотографувати розбомблені будинки та прилеглу територію цього житлового кварталу"- розповів Денисенко.

За його словами, через декілька хвилин з’явилися двоє військових в зеленій формі- представники РФ з автоматами і зробили два попереджувальні постріли вгору. Він зазначив, що водій на автомобілі з журналістами зреагував на постріли і різко розвернувся в зворотньому напрямку. "А окупанти автоматичними чергами почали обстрілювати автомобіль"- сказав Денисенко.

Як відомо, в ході обстрілу журналіст Рено Брент, 1971 року народження, від отриманих поранень помер на місці- він отримав вогнепальне поранення в голову. Інший журналіст Хуан Арредондо, 1975 року народження, отримав вогнепальне поранення і йому надається зараз допомога в лікарні "Охматдит" в Києві. За повідомленням медиків, загрози життю пораненому журналісту немає.

Денисенко зазначив, що після обстрілу, автомобіль був пошкоджений і вони пересіли в іншій автомобіль і переклали туди тіло вбито журналіста і доїхали до мосту біля села Романівка, а звідки їх привезли в Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: