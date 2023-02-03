Новий пакет допомоги обійдеться Штатам у 2,2 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за новий пакет оборонної допомоги для України, у якому, зокрема, є далекобійні ракети для HIMARS.

"Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про черговий великий пакет оборонної підтримки для нашої держави. Я дякую президенту Байдену, усім друзям свободи в Конгресі і кожному американцю за цю відчутну підтримку!" - сказав він у своєму відеозверненні.

Він додав, що тепер потрібно спільно працювати над максимально швидким постачанням цієї допомоги до України.

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Водночас на своїй сторінці у Twitter Зеленський написав: "Дякую Байдену за новий пакет оборонної допомоги в 2,2 млрд доларів. Це важливо для зміцнення українських сил оборони. Ми разом зі США стоїмо проти терору! Що більш далекобійною буде наша зброя та мобільнішими наші війська, то швидше закінчиться жорстока агресія Росії".

Новий пакет допомоги США 3 лютого - що отримає Україна

Як писав УНІАН, 3 лютого у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів.

Зокрема, Україна отримає: боєприпаси для HIMARS, 120-мм мінометні міни, артилерійські снаряди калібру 155 мм, 181 мінно-вибухозахисна машина із захистом від засідок (MRAP).

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