Зараз Данія виділить 1,1 мільярда доларів, а в наступному році направить до фонду ще 1,5 мільярда доларів.

Данія виділить 17,9 мільярда данських крон (близько 2,6 мільярда доларів) на Фонд підтримки України у цьому та наступному році. Про це заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен в інтерв'ю DR Nyheder.

Вона зазначила, що Фонд був створений в березні і тоді Данія виділила на нього 7 мільярдів данських крон (близько 1 мільярда доларів). При цьому, за даними канцелярії прем'єр-міністра, близько 70 відсотків коштів вже використано.

Зараз Данія виділить ще 7,5 млрд Данських крон (1,1 мільярда доларів), а в наступному році направить до Фонду ще 10,4 мільярда крон (1,5 мільярда доларів).

Відео дня

"Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому вона актуальна. Але немає ніяких вказівок на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо більше десяти мільярдів в 2024 році", - сказала Фредеріксен.

Прийнявши рішення витратити додаткові мільярди на війну в Україні, Данія таким чином в цьому і наступному році виконає вимогу НАТО про те, що держави-члени повинні витрачати два відсотки свого ВВП на оборону. Це відбувається на тлі чуток про те, що Метте Фредеріксен може стати наступним генеральним секретарем НАТО.

На рішення Данії також відреагував президент Володимир Зеленський.

"Вдячний данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності!",- написав він у Twitter.

Данія та підтримка України

Раніше Данія відкрила спеціальний інвестфонд для України на суму в 1 млрд данських крон (близько 133 млн доларів), який буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.

Також на початку травня Данія відправила в Україну найбільший на сьогоднішній день пакет допомоги на суму 1,7 мільярда датських крон, до якого увійшли транспортні засоби, техніка, засоби ППО і боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини: