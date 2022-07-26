Вони створювалися протягом останніх 70 років.

У Росії ще є "десятки тисяч тонн" боєприпасів, яких вистачить на місяці активних бойових дій. Їх створювали протягом останніх 70 років, тому, незважаючи на успішні удари по складах окупантів, у ворога все ще є можливості для обстрілів. Але зате ефективність снарядів РФ не надто висока.

Такою інформацією поділився військовий експерт Сергій Грабський в ефірі національного телемарафону.

"Ресурси там дуже великі. Потрібно розуміти, що ці запаси створювалися протягом як мінімум останніх 70 років. Такі запаси створювалися, створюються і є на території Російської Федерації, і ці запаси обчислюються десятками тисяч тонн боєприпасів", — розповів Грабський.

За словами експерта, РФ зможе постачати боєприпасами свої війська на фронті протягом довгого часу. Однак ефективність цих снарядів не можна назвати високою. Відсоток "відмов" серед них досить високий, але якщо судити по загальній кількості, то боєприпасів ще "досить багато".

Грабський також торкнувся теми знищення ворожих складів. На його думку, це дало лише частковий ефект: знизило наступальні здібності противника і темп просування.

"Ми вже утримуємо її [ситуацію] досить добре і, незважаючи на поки ще перевагу в боєприпасах з боку противника, ми вже можемо говорити про те, що противник уже не з таким успіхом і темпом намагається просуватися, в принципі, він вже ніде не просувається, крім окремих ділянок фронту на Донбасі, але, на жаль, треба розуміти, що ці запаси боєприпасів РФ ще дуже і дуже великі і їх вистачить ще на місяці активних бойових дій", — підсумував Грабський.

Нагадаємо, за останні тижні ВСУ знищили 50 складів з боєприпасами противника за допомогою РСЗВ HIMARS. Ці реактивні системи залпового вогню дозволяють підривати тилові об'єкти окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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