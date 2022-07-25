Це обриває російські логістичні ланцюжки, зазначив міністр.

Українські війська знищили 50 російських складів боєприпасів за допомогою поставлених США реактивних систем HIMARS.

Про це заявив у понеділок міністр оборони України Олексій Резніков, цитує Reuters.

"Це обриває їхні (російські) логістичні ланцюжки і позбавляє їх можливості вести активні бойові дії і покривати наші Збройні сили сильним артилерійським обстрілом", — сказав він в телекоментаріях.

Як писав УНІАН, США поки не готові до передачі Україні ракет до 300 км до HIMARS, бо це може спровокувати Третю світову війну.

Водночас, як підтвердив глава ОП Андрій Єрмак, Україна домовилась з союзниками про передачу 25-30 одиниць HIMARS і MLRS.

Зараз ЗСУ для ударів по російських позиціях використовують ракети дальністю до 80 км.

Сполучені Штати вже доставили в Україну 12 систем HIMARS і цього тижня оголосили намір передати ще 4 таких системи. Раніше вже повідомлялось, що загалом США та союзники зобов'язалися передати ЗСУ понад 20 таких систем.

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