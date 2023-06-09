Зокрема, уражено "важливі об’єкти противника", зенітно-ракетні комплекси, пункти управління та артилерійські підрозділи на позиції.

Минулої доби українські військові завдали десятки авіаційних, ракетних та артилерійських ударів по районах зосередження російських окупантів, їхнього озброєння та техніки. Зокрема, уражено "важливі об’єкти противника", зенітно-ракетні комплекси, пункти управління та артилерійські підрозділи на позиції.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00, минулої доби українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу росіян, а також два удари по їхніх зенітно-ракетних комплексах.

Також було знищено шість ударних та чотири розвідувальних БпЛА різних типів.

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Крім того, ракетні війська та артилерія уразили два "важливі об’єкти противника", п’ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили та техніки, два ЗРК та вісім артилерійських підрозділів росіян на вогневих позиціях.

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних (два з яких по Умані) та 43 авіаційних удари, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних.

Наголошується, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані.

Зафіксовано два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

За даними Черкаської обласної військової адміністрації, внаслідок ударів поранено восьмеро людей, двоє з них - у тяжкому стані.

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