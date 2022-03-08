У Мелітополі російські окупанти контролюють теле- та радіовежі.

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області зруйновано більш як 90 приватних будинків.

Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Мелітополі та Мелітопольському районі зруйновано понад 90 приватних будинків. Комунальні служби міста вже усунули аварійні ситуації в більш ніж 20 будинках - ця робота продовжується", - сказав він.

Федоров зазначив, що теле- та радіовежі у Мелітополі перебувають під контролем російських окупантів, тому інформація, що розповсюджується на місцевому телебаченню та радіо, є недостовірною. За його словами, окупанти також блокують телефонний зв'язок та інтернет.

Мер повідомив, що щоденно більш як 300 мелітопольців виходять на патрулювання міста від мародерів.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські війська вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, атакував Мелітополь.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в нашій країні за час війни вже загинули 406 осіб.

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