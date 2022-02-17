У момент обстрілу в будівлі знаходилися 20 дітей, які снідали.

Бойовики вдарили по дитячому садку в Станиці Луганській, коли в будівлі перебували 20 дітей. Всіх малюків екстрено завели в підвал.

Про це повідомляє ТСН.

За словами керівника дитсадка Наталії Бутенко, в будівлі на момент обстрілу перебували 20 дітей, які сильно злякалися. Обстріл стався, коли діти снідали

"Коли попало, то весь дитячий сад затремтів, дітей зібрали та швидко вивели. Діти були, як скам'янілі", - кажуть очевидці.

Вчителька української мови Зінаїда Іванівна показала підвал, де ховалися.

"Тут пили воду, тут сиділи в кріслах - не плакали. Хоча - перелякані були", - розповіла жінка.

За її словами, раніше в цьому підвалі ховалися до 40 сорока осіб, тут навіть стоїть буржуйка.

18 лютого діти не підуть в дитячий сад, туди принесли будматеріали, щоб закрити дірку в стіні. В результаті обстрілу помічниця вихователя та робітник отримали контузії.

Обстріл дуже сильно налякав місцевих жителів. Людям довелося пити заспокійливе, але навіть після цього вони не планують нікуди тікати.

Обстріл Станиці Луганської бойовиками - що відомо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. При цьому снаряди потрапили в будівлю дитячого садка. В результаті обстрілу постраждали троє працівників дитячий садок.

Крім того, окупанти почали поширювати дезінформацію, звинувативши українських військових.

На це кричущий випадок відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, обстріл дитячого садка в Станиці Луганській - це велика провокація.

Також Міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що Україну попереджали про те, що окупанти можуть зробити щось подібне.

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