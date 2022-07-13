Глава держави послалася на кілька джерел.

На поточний момент для України немає загроз з боку Придністров'я. Цей висновок зроблено на основі внутрішньої інформації Молдови та дискусій з окупаційною адміністрацією в Тирасполі.

Таку заяву зробила президент Молдови Майя Санду в ефірі телеканалу Moldova 1.

"Я запевнила президента України, що на даний момент немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя", — повідомила Санду.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Молдови відвідала Україну. На спільному брифінгу із Зеленським глава держави зробила схожу заяву.

"Ми уважно стежимо за розвитком ситуації в Придністровському регіоні Молдови, і ми не бачимо неминучих загроз з регіону на даному етапі", — сказала тоді Санду.

Тим часом українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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