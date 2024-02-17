Воїн пояснив, що відведення основних сил потребувало прикриття.

Військовослужбовець 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї ОМБр Максим Куринський, який воює на Авдіївському напрямку, відповів, для чого у місто перед відходом сил завели Третю штурмову бригаду.

Як пояснив Куринський в інтерв'ю NV, у бійців Третьої штурмової бригади були особливі завдання у місті. Їх не просто так завели в місто, коли готувався вихід основних підрозділів, що утримували Авдіївку.

"Навіть для того, щоб зробити маленьке переміщення або вивезти кого треба, потрібна вогнева підтримка або інша. Я все ж таки вважаю, що саме для того. Перелік завдань Третьої штурмової я не знаю, але з їхньою допомогою все ж таки відбулись ті відведення, про які ми з вами говорили. Можливо, ще виконання яких завдань за ними стоїть. Наскільки я знаю, вони дуже вдало впоралися зі своїм завданням", - відповів воїн.

За його словами, штурми Авдіївки велися в основному силами Шторм-Z та Шторм-V. Можливо, були залучені мобіки.

"Максимальних зусиль на цьому напрямку ворог зосередив. Щоденно - до тисячі військовослужбовців у ворога приблизно втрат, десь така кількість. На мою думку, довго це тривати не буде, майбутнє це покаже", - додав військовий.

Куринський зазначив, що важко прогнозувати розвиток подій на Авдіївському напрямку на наступний тиждень. Втім, військові налаштовані досить позитивно.

Ситуація в Авдіївці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні ухвалив рішення про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців.

Сирський наголосив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції заявив, що вийти з Авдіївки було абсолютно логічним, справедливим та професійним рішенням, щоб зберегти життя наших військових.

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