Окупанти знищили інфраструктурний та промисловий об'єкт на Дніпропетровщині.

Вночі окупанти знищили інфраструктурний та промисловий об'єкт на Дніпропетровщині, є один постраждалий.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначив він.

За словами Резніченка, у Дніпрі знищено інфраструктурний об’єкт.

"Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий", - додав він.

Крім того, у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт, зруйнувала приміщення і спричинила займання, люди не постраждали. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства, потерпілих немає.

Разом з тим, вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.

"Мій архів перемог ЗСУ поповнюється", - написав Резніченко.

Як повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, вночі по Дніпру було 7 "прильотів" внаслідок ворожого обстрілу.

"Надскладна ніч з неодноразовими сигналами тривоги. Ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області. 7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала", - зазначив він.

Також, за інформацією Лукашука, у Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури.

У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає.

В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник.

Лукашук вкотре закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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