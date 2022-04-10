Вночі окупанти знищили інфраструктурний та промисловий об'єкт на Дніпропетровщині, є один постраждалий.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначив він.
За словами Резніченка, у Дніпрі знищено інфраструктурний об’єкт.
"Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий", - додав він.
Крім того, у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт, зруйнувала приміщення і спричинила займання, люди не постраждали. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства, потерпілих немає.
Разом з тим, вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.
"Мій архів перемог ЗСУ поповнюється", - написав Резніченко.
Як повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, вночі по Дніпру було 7 "прильотів" внаслідок ворожого обстрілу.
"Надскладна ніч з неодноразовими сигналами тривоги. Ворог вдарив одразу декілька разів в різних куточках області. 7 прильотів у Дніпро протягом ночі. Повністю зруйновано один об‘єкт інфраструктури, співробітники ДСНС ліквідували пожежу. Одна людина постраждала", - зазначив він.
Також, за інформацією Лукашука, у Павлограді внаслідок ворожого ракетного обстрілу вщент розрушено об‘єкт інфраструктури.
У Солонянській громаді, що в Дніпровському районі, збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає.
В Синельниківському районі збито ворожий безпілотник.
Лукашук вкотре закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.