По людях прицільно стріляли з "Граду".

Російські військові обстріляли човен з людьми, які намагалися евакуюватись з окупованої території Херсонської області на Дніпровщину, внаслідок чого загинули четверо осіб, серед них – дитина.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 7 квітня окупанти здійснили прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Град" по цивільному населенню, які на човні намагалися покинути окуповану ворогом територію Херсонської області до с. Мар’янка Криворізького району на Дніпропетровщині.

"Подолавши на човні відстань у 15 кілометрів, цивільні особи були обстріляні у береговій смузі окупантами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинули 4 цивільних, серед яких одна дитина, 7 – отримали численні осколкові поранення, серед яких теж діти. Місце перебування ще 2-х людей, які були у човні на момент обстрілу, не встановлено, на місці тривають пошукові заходи.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Евакуація з "гарячих точок"

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук 6 квітня звернулась до мешканців Луганської та Донецької областей і закликала їх до евакуації.

Зокрема, наголошується, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест залізної волі нашої армії, влади та всього українського народу.

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