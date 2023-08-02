Наталія Гуменюк розповіла, як іноземні судна дісталися української Бессарабії.

Стало відомо, чи насправді три морські іноземних судна змогли прорватися під завантаження у порти, які розташовані на півдні Одещини. Свою думку з цього приводу під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" висловила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, навколо цих суден створили інформаційний ажіотаж, який, зокрема, в непрямий спосіб спровокував атаку, яка сталася сьогодні вночі по дунайських портах.

"Була створена штучна інформаційна бомба, яка спрацювала проти дунайських портів", - наголосила Гуменюк.

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За її словами, привертання такої уваги та використання інформації призводить до посилення агресії ворога - тож представникам медіа треба бути дуже обережними. При цьому Гуменюк підкреслила, що ніякого "прориву" немає.

"Прориву блокади, як такого, не було, оскільки судна йшли рекомендованим курсом, використовуючи в тому числі територіальні води інших держав, та поза межами району, який проголошено закритим", - сказала спікерка.

Вона також прокоментувала атаки РФ на порти Дунаю

Вона зазначила, що близькість до кордону країн НАТО, зокрема Румунії, не рятує дунайські порти від атак агресора. Зокрема, румунська сторона висловлює занепокоєність щодо таких ударів та тільки відслідковує події. Також Гуменюк розповіла, що молдавські військові неодноразово фіксували факти перельоту російських ракет через кордони.

"Але така близькість до кордону - це не завжди гарантія абсолютної безпеки. Та наразі українська Бессарабія це суттєво на собі відчула", - акцентує Гуменюк. Вона зазначила, що зараз ще невідомо, скільки дронів влучили у портову інфраструктуру, бо такі потужні атаки не дають змоги швидко зробити відповідні висновки. Також цю роботу ускладнюють влучання, які супроводжуються пожежею.

За її словами, на Дунаї також має місце мінна небезпека, бо річка впадає у Чорне море, яке зараз дуже щільно заміноване.

Як наголошує Гуменюк, глобальна блокада морських портів України розпочалася з березня 2022 року - відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді, через агресію загарбників, згідно міжнародного морського права, у певній частині Чорного моря з метою безпеки була закрита навігація. Тоді ж всі цивільні судна, які перебували у північно-західній частині Чорного моря (українські територіальні води), були заведені у порти України.

Гуменюк додала, що потім працював виключно "зерновий коридор" - з трьох портів Великої Одеси – "Південного", "Чорноморська" та Одеського порту.

"І тільки судна, які були передбачені рішенням Стамбульського координаційного центру та були забезпечені безпекою гарантів та ЗСУ, могли прямувати в територіальному морі. Вся решта суден, зокрема контейнеровози, танкери, не мали можливості вийти в море та фактично залишаються заблокованими у портах. Тобто вони не можуть використати північно-західну частину Чорного моря – навігація закрита", - наголосила Гуменюк.

Прорив блокади українських портів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно з’явилася інформація, що трьом цивільним суднам вдалося прорвати зернову блокаду Росії у Чорному морі. За даними "Мілітарного", у ніч на 30 липня три цивільних кораблі Ams1, Sahin 2 та Yilmaz Kaptan, пройшли турецькі протоки, походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія.

У ніч на 2 серпня російські загарбники знову завдали потужного дронового удару по дунайських портах, є руйнування портової інфраструктури тощо. Гуменюк зазначала, що однією з причин таких атак є спроба окупантів змусити Сили оборони перенаправили певні системи ППО на південь Одещини.

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