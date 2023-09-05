ЗСУ вдарили по живій силі та техніці ворога. Серед втрат окупантів – "Град" та гармати.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 67 окупантів.

Знищено дві реактивних системи залпового вогню "Град" та стільки же гармат, міномет, три човни ДРГ і десять одиниць авто-бронетехніки.

Крім того, українським захисникам вдалося знищити спостережний пункт ворога.

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"Оперативна обстановка в нашої зоні відповідальності залишається стабільно напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Тривають маневри силами та засобами і контрбатарейна боротьба", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що корабельне угруповання ворога наразі розгорнуто в кількості 11 одиниць: десять кораблів - у Чорному морі та один - в Азовському. Зараз російські ракетоносії в цих морях заведені в пункти базування.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Зокрема, сили ракетних військ і артилерії уразили 11 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління загарбників.

Зі свого боку, армія РФ завдала 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснила 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак Кремля, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.

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