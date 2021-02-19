За добу в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили перемир'я.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС 19 лютого.
Вогонь ворог відкривав в районі Шумів, Південного та Майорська. Застосовувалися автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
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"На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться у повідомленні.
З початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано.
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