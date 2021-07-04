Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

Протягом минулої доби, 3 липня, російські бойовики на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню. Бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, біля населеного пункту Невельське збройні формування РФ тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Пісків ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 4 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

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Автор: Дмитро Захаров