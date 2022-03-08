Польським добровольцям вдалося знищити цілу колону російської техніки.

Польські добровольці вже прибули в Україну, щоб допомогти в боротьбі з російськими окупантами. Вони показали, як знищують російських окупантів.

Про це свідчить оприлюднене відео.

Результатом роботи польських добровольців стала спалена російська техніка, в тому числі й бензовоз, в одному з українських населених пунктів.

За словами одного з військових, їм вдалося знищити цілу колону російської техніки.

Коли було знято відео та де - не відомо.

Нагадаємо, що польські добровольці стали одними з перших, хто заявив про своє бажання допомогти українським військовим у боротьбі з російськими окупантами.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Міноборони України заявили про створення спеціального підрозділу - Іноземного легіону, яке вже приступило до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. За словами бригадного генерала Кирила Буданова, більше 20 000 добровольців і ветеранів з 52 країн виявили бажання приєднатися до боротьби проти російського окупанта.

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