Потенційною зміною в конфлікті можуть стати нові ракети середньої дальності ATACMS.

Затвердження нової військової допомоги Україні означатиме продовження війни на виснаження. Хоча це психологічний прорив для Києва і невдача для Москви, будь-які вирішальні зміни на полі бою залежатимуть від того, як Україна використає американську зброю – особливо від здатності поставити під загрозу російські позиції в окупованому Криму, пише The Washington Post.

Зазначається, що потенційною зміною правил гри в конфлікті можуть стати нові ракети середньої дальності ATACMS. Ця високоточна зброя дозволить Україні наносити удари по російських аеродромах, складах постачання, плацдармах і командно-контрольних центрах на окупованих Росією територіях.

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що АТАСМС "у найближчій перспективі погіршить російську логістику в Україні". А "у довгостроковій перспективі Росія буде змушена переглянути свою стратегію". Це може врешті-решт відкрити шлях до справедливого миру шляхом переговорів.

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Російські аналітики визнають, що вони втратили динаміку. За словами Дмитра Стефановича, дослідника аналітичного центру, пов'язаного з Російською академією наук, з новою американською допомогою можливе деяке збільшення оборонного потенціалу України, а також і наступального. Він додав, що на символічному рівні американська допомога "однозначно підніме бойовий дух ЗСУ.

Як швидко зброю доставлять в Україну?

Колишній посол США в Києві Вільям Б. Тейлор-молодший вважає, що оскільки Пентагон заздалегідь розмістив боєприпаси та інші запаси на півдні Польщі, нові поставки можуть прибути "за кілька днів". Представники адміністрації погоджуються, що деякі критичні артилерійські боєприпаси можуть бути доставлені навіть протягом декількох годин, залежно від того, скільки вантажівок зможе зібрати Україна.

Нагальні потреби

Україні відчайдушно бракує систем протиповітряної оборони. Нова допомога дозволять швидко відправити американські перехоплювачі. ППО України також буде посилена за рахунок того, що Пентагон називає програмою FrankenSAM, спрямованою на адаптацію пускових установок радянського виробництва для використання американських ракет класу "земля-повітря".

Американські чиновники закликають українців використати нову військову допомогу для зміцнення своїх позицій і міцно триматися до кінця 2024 року, а не поспішати з черговим контрнаступом, подібним до минулорічного невдалого поштовху в напрямку Азовського моря. "Нам потрібно, щоб вони наростили сили цього року, щоб мати можливість повернути територію наступного року", – сказав високопоставлений чиновник.

За словами журналістів, російські аналітики застерігають, що Україна, незважаючи на всі проблеми, не була на межі розпаду. Росіяни так само втомлені, як і українці. Якби росіяни мали можливість прорватися, вони б це зробили протягом місяців затримки з пакетом американської допомоги. Виживання незалежної України сьогодні виглядає більш впевненим, ніж тиждень тому.

Допомога США

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,2 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України. Наступним кроком має стати передача цього документу на підпис американському президенту Джо Байдену.

Байден вже прокоментував схвалення Сенатом США пакету щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Американський лідер пообіцяв підписати пакет документів, як тільки він буде на його столі у середу, 24 квітня, аби була можливість почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня.

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