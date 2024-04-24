За його словами, ці засоби допоможуть хіба що зупинити активний наступ російських окупантів.

Допомога Заходу не допоможе Україні перехопити ініціативу та повернутися до активного наступу.

Про це заявив колишній офіцер британської армії Річард Кемп, пише The Independent. На його думку, боєприпаси США та Великої Британії дозволять Києву стабілізувати лінію фронту, але не дозволять їм повернути землі, захоплені Росією.

Він попередив, що якщо Москві вдасться досягти "значного успіху" до літа, то до зими у Заходу більше не буде бажання витрачати на Україну.

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"Хоча нові пакети допомоги можуть дозволити притупити це (наступ РФ - УНІАН), вони не дозволять Україні перехопити ініціативу та повернутися до наступу", - зазначив Кемп.

Допомога США Україні

В ніч на 24 квітня, Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,2 млрд. З них понад $60 млрд передбачено для України. Голоси "за" віддали 79 сенаторів, ще 18 висловилися "проти". Президент США Джо Байден пообіцяв підписати пакет документів, як тільки він буде на його столі 24 квітня аби була можливість почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня.

За даними джерел CNN, у новому пакеті військової допомоги Україні США можуть вперше передати далекобійні ракети ATACMS. Співрозмовники видання зауважили, що останніми тижнями представники адміністрації Байдена повідомляли в Конгресі, що в рамках нового пакету США, ймовірно, вперше надішлють Україні ATACMS.

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