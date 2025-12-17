Крім цього об'єкта безпілотники також навідалися в Енгельс, де розташована база стратегічної авіації, яка вже неодноразово піддавалася українським ударам.

Уночі безпілотники атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у Слов'янську-на-КубаніКраснодарського краю РФ. У місті працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи.

Нагадаємо, у Слов'янську-на-Кубані розташований НПЗ, який українські безпілотники атакували вже кілька разів.

Чи є якісь руйнування на заводі поки що невідомо, але відомо, що поранено двоє людей і пошкоджено кілька приватних будинків.

Зокрема, канал Mash повідомив, що уламки дронів пошкодили 5 приватних будинків, там пошкоджено дахи та вибито вікна, крім того, у місті є пошкодження електромереж.

Тим часом у Саратов і Енгельс також навідувалися дрони. Нагадаємо, в Енгельсі розташована база стратегічної авіації, яка в минулому неодноразово зазнавала українських ударів.

Телеграм-канал SHOT повідомляв із посиланням на місцевих жителів, що над Саратовом і розташованим поблизу містом Енгельс пролунали щонайменше десяток вибухів.

Дрони також атакували Єйськ у Краснодарському краї, де розташована велика авіабаза і льотні училища.

Удари по об'єктах у РФ

30 листопада дрони атакували Кубань, внаслідок чого було пошкоджено НПЗ у Слов'янську-на-Кубані. Тієї ночі також неспокійно вночі було і на окупованій Донеччині - під ударами були залізничні вузли.

А в ніч на 29 листопада дрони вдарили по авіаремонтному заводу ТАНТК ім. Г.М. Берієва та НПЗ "Афіпський".

