Російський танкер отримав критичні ушкодження і не може більше використовуватися за призначенням.

Служба безпеки України провела (СБУ) нову безпрецедентну морську спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави.

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, за результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря елітний оперативно-бойовий підрозділ СБУ "Альфа" уразив повітряними безпілотниками танкер так званого "тіньового флоту" Росії QENDIL.

За словами співрозмовника, у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

"РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Тому з точки зору міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

У результаті атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і тепер не може використовуватися за призначенням.

Удари по морських цілях окупантів

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня СБУ влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська.

За даними джерела УНІАН, вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО – Kilo).

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько $400 млн.

З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до $500 млн.

