Однією з ціллю БпЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод.

Цієї ночі дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ.

Як повідомили УНІАН джерела в українській розвідці, БПЛА атакували обʼєкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

Зокрема однією з ціллю БпЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях.

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"У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО. Про повітряну загрозу повідомили також так звані "губернатори" Липецької та Воронезької областей. Також близько третьої ночі за місцевим часом, зі слів місцевих мешканців пролунали вибухи над територією Воронезької області", - заявив співрозмовник агентства.

За словами джерела, інформація про наслідки атаки наразі уточнюються.

Операції ГУР по об'єктах РФ: останні новини

8 червня українські дрони вперше долетіли до Північної Осетії в РФ, де розташований стратегічний військовий аеродром РФ "Моздок". При цьому відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів.

Атака дронів була успішною спецоперацією ГУР.

У ніч проти 6 червня українські розвідники атакували російську нафтобазу у Бєлгородській області. Внаслідок удару загорівся один із резервуарів, але пожежу нібито було ліквідовано та "ніхто не постраждав".

В ніч проти 27 травня безпілотники ГУР атакували нафтобазу в Орловській області. Вибухи пролунали на території Лівенської нафтобази.

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