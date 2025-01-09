За даними речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, кількість вильотів окупантів трохи зменшилася.

Після знищення російських гелікоптерів за допомогою дронів Magura V5, кількість вильотів окупантів трохи зменшилася. Водночас, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, авіація РФ в небі над Чорним морем залишається проблемою для України.

"Після влучання нібито динаміка є щодо кількості вильотів. Їхня кількість трохи зменшилася. Але вони все одно вимушені використовувати гелікоптери для протидронової боротьби. Це їхнє основне завдання – патрулювання, виявлення та знищення наших морських дронів. Від цієї практики вони не відмовилися. Крім того, що в них немає вибору, вони ніколи з першої спроби до кінця не розуміють ситуацію", - сказав Плетенчук в етері телемарафону.

Він пояснив, що у росіян є така звичка – тільки після повторних влучних ударів ЗСУ вони починають розуміти, що ситуація змінилася та роблять певні висновки.

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"Тому картинка в принципі залишається більш-менш сталою, але сподіваюся що в якийсь момент вона зміниться в контексті використання авіації в акваторії Чорного моря, тому що це насправді проблема для нас. Росіяни продовжують у повітряному просторі навколо Криму, у східній частині Чорного моря, як мінімум, домінувати, в тому числі й тактичною авіацією", - наголосив речник.

Також він додав, що загарбники біля Кримського мосту продовжують відновлювати пошкоджений внаслідок штормів захисний бар’єр від морських дронів Сил оборони України.

"Коли погода стає трохи кращою, виходять кількома одиницями в район Кримського мосту – це й буксири, й плавкран, й нібито навіть катери берегової охорони…", - розповів військовий.

Збиття з морських дронів Magura V5 російських військових гелікоптерів

31 грудня 2024 року військові ГУР МО України вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Це сталося під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Було знищено російський гелікоптер Мі-8, аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування. Згодом стало відомо, що знищено ще одну аналогічну машину росіян.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що російським окупантам, ймовірно, доведеться міняти тактику. Водночас таких одиниць, як Мі-8, у росіян вистачає, бо це їхнє власне виробництво. Однак збиття військового гелікоптера – втрата для противника, бо йдеться за підготовлений екіпаж, на навчання якого потрібні роки.

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