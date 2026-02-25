Російські дрони на оптоволокні почали долітати до околиць Харкова, - Флеш

Виявлення загрози на основі радіоелектронної розвідки у цьому випадку не працює, каже фахівець.

Дрон російських окупаційних військ на оптоволокні долетів до північної околиці Харкова.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій Флеш Бескрестнов. За його словами, ця загроза потребуватиме технологічного вирішення.

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронна розвідка, – УНІАН) тут не спрацює, допоможуть РЛС (радіолокаційна станція, – УНІАН), але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", – додав він.

Війна в Україні – новини, які варто знати

Видання Forbes повідомляє, що на тлі блокування системи супутникового звʼязку Starlink в окупантів знизилася ефективність застосування ключової зброї. Мова про артилерію. Зазначається, що у підрозділах ворога зараз панує плутанина, що знижує ефективність сил.

Тим часом DeepState інформує, що російські загарбники підірвали дамбу на Донеччині. Вона знаходиться між Костянтинівкою та Дружківкою. Аналітики кажуть, що ворог намагається обмежити логістичне забезпечення Сил оборони України.

Щодо ситуації на півдні України, на Гуляйпільському напрямку захисники зараз здійснюють наступальні дії. За словами командира першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова, робиться це, щоб поліпшити оперативну обстановку і тактичне положення підрозділів ЗСУ на цій ділянці.

