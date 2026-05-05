Удари по Туапсе: Генштаб підрахував збитки росіян

У квітні Сили оборони комплексно уразили нафтопереробні потужності окупантів.

Удари Сил оборони України по портові інфраструктурі Туапсе та Туапсинському нафтопереробному заводі (НПЗ) за місяць призвело до збитків на суму понад $300 млн.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Підраховано, що комплексне ураження підрозділами Сил оборони України у квітні та 1 травня призвело до завдання збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ на суму понад $300 млн", - йдеться у повідомленні.

Ураження Туапсе

Як повідомляв УНІАН, морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод

У ніч на 1 травня підрозділами Сил оборони України вчергове здійснено ураження інфраструктури нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Вночі 28 квітня Сили оборони України вчергове атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Дим від пожежі розтягнувся на майже 380 кілометрів.

Також 20 квітня дрони атакували порт та нафтопереробний завод у Туапсе.

Крім того, у ніч на 16 квітня дрони атакували Краснодарський край у Росії та вдарили по нафтопереробному заводу в Туапсе.

