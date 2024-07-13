Пожежі було присвоєно найвищий ранг складності.

Дрони Служби безпеки Україні в ніч на 13 липня уразили російську нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області, повідомили УНІАН проінформовані джерела.

Вночі на об'єкті місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа. Відомо, що на об‘єкті зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів. Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи Росії. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", – розповіло УНІАН проінформоване джерело.

Удари по російській нафтопереробній інфраструктурі

З весни 2024 року Сили оборони знищили вже десятки російських нафтопереробних заводів, сховищ та нафтобаз. Зокрема, в червні українські оборонці вдарили по російському НПЗ і нафтобазі в Краснодарському краї РФ.

Наприкінці червня експерт берлінського Карнегі Центру "Росія Євразія" Сергій Вакуленко заявив, що Росія майже не відчула наслідків ударів України по нафтопереробній інфраструктурі РФ. Натомість саме в помсту за ці удари окупанти знищили майже всі ТЕС України.

Група інших аналітиків зробили у відповідь низку зауважень і відзначили, що подібні удари несуть значні, хоча й не руйнівні, втрати для російської військової машини. Вони також нагадали, що Росія почала бити по українській енергетиці ще задовго до ударів Києва по російській інфраструктурі.

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