Постраждало обладнання та проїжджі частини біля огорожі терміналу та резервуарів.

Стало відомо, яких руйнувань зазнала портова інфраструктура Одещини під час атаки ворожих дронів-камікадзе у ніч проти 11 липня. Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, внаслідок удару сталося займання двох припортових терміналів - зернового та паливного.

"Пошкоджено обладнання та проїжджі частини біля огорожі терміналу та резервуарів. Пожежу оперативно ліквідовано. Загиблі та постраждалі відсутні", - наголошують у прокуратурі.

За попередніми даними, обстріли здійснені ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed". Наразі на місцях подій правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ.

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"Вкотре, обстріл портової інфраструктури доводить, що ворог й надалі перешкоджатиме роботі "зернової ініціативи", - підкреслюють у прес-службі.

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворожий удар по Одещині

У ніч на 11 липня російські загарбники здійснили потужну дронову атаку по півдню України. Зокрема, з акваторії Чорного моря окупанти спрямували понад два десятки ударних безпілотників.

Силам оборони вдалося знищити 22 дрони, але два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту. Також уламки підбитих дронів впали, через що сталося займання двох припортових терміналів. Зокрема, повідомлялося про займання зернового терміналу. В оперативному командуванні "Південь" запевняють, що пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня окупанти теж завдали удару безпілотниками по спальному району Одеси. У житловому 10-поверховому будинку сталася пожежа, зазнали пошкодження ще кілька висоток, школи, дитячі садочки та автомобілі. Унаслідок атаки відразу загинуло троє людей, вчера, 10 липня, стало відомо, що у лікарні помер ще один потерпілий – молодий чоловік. Крім загиблих, 10 червня понад 20 громадян отримали множинні поранення, серед потерпілих - двоє дітей та вагітна жінка.

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