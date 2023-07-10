Молодий чоловік, який отримав численні поранення, помер у лікарні.

В Одесі збільшилась кількість жертв удару дронами, який російські загарбники завдали по місту у ніч на 10 червня.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. "На жаль, вимушений повідомити, що кількість жертв російської атаки по житлових будинках Пересипського району 9 червня 2023 року збільшилася до чотирьох", - зазначив чиновник.

За його словами, у лікарні помер чоловік, 1999 року народження. Лікарі довго боролися за життя молодої людини, але осколкові поранення були дуже серйозні, і зусилля медиків виявилися марними.

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У ніч на 10 червня окупанти завдали удар безпілотниками по спальному району Одеси. У житловому 10-поверховому будинку сталася пожежа, ще кілька висоток зазнали пошкоджень. Також пошкоджено школи, дитячі садочки та автомобілі громадян, які були припарковані в цьому районі.

Унаслідок атаки загинуло троє людей, зокрема, переселенці. Одна жінка загинула у будинку, в якому сталася пожежа, ще двоє людей - на вулиці, вони були біля багатоповерхівки. Тоді ще 25 людей отримали множинні поранення, серед потерпілих - двоє дітей та вагітна жінка.

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