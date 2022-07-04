Ще декілька годин після ранішніх обстрілів у місті детонували вибухи.

Мер міста Мелітополя Іван Федоров повідомив про два дні пекла для окупантів, знищену військову базу на Мелітопольському аеродромі та підірваний залізничний міст біля села Любимівка.

Про це Федоров розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів більше вже не існує. З третьої ранку після перших ранкових обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідси. Після чого о шостій ранку - після другого масованого обстрілу - вони (окупанти-УНІАН) почали евакуювати всю техніку, яка вціліла. Це робили сьогодні до дев’ятої-десятої ранку. Після цього не було жодної людини на військовій частині нашої транспортної авіації, яка була захоплена рашистами. Ми сподіваємося, що вони вже ніколи туди більше не повернуться", - сказав Федоров.

Він додав, що після обстрілів авіація кружляла над Мелітополем і місто було повністю заблоковано.

"До 16 години місто було повністю заблоковано. Вони (окупанти - УНІАН) розосередилися по всім житловим кварталам, а їх техніка стояла прямо у дворах. Це ще раз підтверджує те, що окупанти використовують мешканців як живий щит. Після 16.00 місто розблокували, але виїхати та в’їхати можна тільки після тотального огляду автомобілів", - поінформував Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що ще декілька годин після ранішніх обстрілів детонували вибухи, тому що це була справжня військова база російських окупантів.

"Одна з трьох, яка була розташована на території міста Мелітополя. Вона (військова база - УНІАН) була розташована поблизу житлових будинків цивільних жителів. Жоден мешканець не постраждав. А відносно рашистів, постраждало їх багато десятків", - акцентував Федоров.

Мер Мелітополя поінформував, що ввечері також був ще один обстріл неподалік Мелітополя в смт. Мирне, де окупанти також захопили територію колишньої військової бази. Звідти окупанти також почали вивозити всю техніку.

Крім того, мер Мелітополя повідомив, що на межі між Мелітопольським та Токмакським районом, біля села Любимівка був підірваний залізничний міст.

"Через цей залізно-дорожній шлях подавалися боєприпаси на Бердянський та Донецький напрямки. Сьогодні міст вже повністю не функціонує. Я думаю, що наші спецслужби зможуть зробити світлини, того що там сталося. Але чітко зрозуміло, що ще один шлях постачання боєприпасів для рашистів також перекритий. Останні два дні для рашистів в Мелітополі - справжнє пекло", - констатував Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Мелітополі українські військові вночі понад 30 разів вдарили по російській військовій базі. Також, 2 липня завдяки силам спротиву російський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

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