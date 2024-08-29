Протиповітряна оборона працювала у межах дев’ятьох областей.

Уночі російські окупанти вкотре атакували територію України, Повітряні сили Збройних сил України збили дві ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що в ніч на 29 серпня противник атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей Росії, з цього ж напрямку - двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України", - повідомив Олещук.

Він додав, що протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

Війна в Україні - атаки РФ

Раніше УНІАН писав, чому РФ одночасно використовує ракети та дрони для атак по Україні.

Як відомо, під час останнього масованого обстрілу на Україну летіли 127 ракет та 109 ударних дронів.

У Міноборони заявили, що Україна проводить консультації з державами-союзниками стосовно створення "щита ППО" над західними областями країни.

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