Двоє американських військових загинули на сході України / фото getty images

Державний департамент США підтвердив загибель двох американських військових на Сході України. 

Про це повідомляє ABC News.

За офіційними даними, двоє американців, які воювали за Україну, загинули в східній частині країни.

"Ми можемо підтвердити недавню загибель двох громадян США в Донбасі. Ми на зв'язку з сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу", - заявив представник Держдепартаменту. 

З поваги до сімей загиблих в Держдепі прийняли рішення не розголошувати детальну інформацію про них. 

Як писав УНІАН, першим американцем, який воював і загиблим в Україні, був 22-річний солдат віллі Джозеф Кансел. Він працював на приватну військову компанію.

Другим громадянином США, загиблим в Україні, був 52-річний військовий Стівен Забельські.

У червні стало відомо про трьох американських добровольцях, зниклих під час бойових дій в Україні. Про їхнє зникнення поінформували президента США Джо Байдена. Тоді він повторив свій заклик для громадян США не відвідувати Україну. 

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