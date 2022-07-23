Сім'ям загиблих надають всю можливу консульську допомогу.

Державний департамент США підтвердив загибель двох американських військових на Сході України.

Про це повідомляє ABC News.

За офіційними даними, двоє американців, які воювали за Україну, загинули в східній частині країни.

"Ми можемо підтвердити недавню загибель двох громадян США в Донбасі. Ми на зв'язку з сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу", - заявив представник Держдепартаменту.

З поваги до сімей загиблих в Держдепі прийняли рішення не розголошувати детальну інформацію про них.

Як писав УНІАН, першим американцем, який воював і загиблим в Україні, був 22-річний солдат віллі Джозеф Кансел. Він працював на приватну військову компанію.

Другим громадянином США, загиблим в Україні, був 52-річний військовий Стівен Забельські.

У червні стало відомо про трьох американських добровольцях, зниклих під час бойових дій в Україні. Про їхнє зникнення поінформували президента США Джо Байдена. Тоді він повторив свій заклик для громадян США не відвідувати Україну.

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