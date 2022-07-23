Державний департамент США підтвердив загибель двох американських військових на Сході України.
Про це повідомляє ABC News.
За офіційними даними, двоє американців, які воювали за Україну, загинули в східній частині країни.
"Ми можемо підтвердити недавню загибель двох громадян США в Донбасі. Ми на зв'язку з сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу", - заявив представник Держдепартаменту.
З поваги до сімей загиблих в Держдепі прийняли рішення не розголошувати детальну інформацію про них.
Як писав УНІАН, першим американцем, який воював і загиблим в Україні, був 22-річний солдат віллі Джозеф Кансел. Він працював на приватну військову компанію.
Другим громадянином США, загиблим в Україні, був 52-річний військовий Стівен Забельські.
У червні стало відомо про трьох американських добровольцях, зниклих під час бойових дій в Україні. Про їхнє зникнення поінформували президента США Джо Байдена. Тоді він повторив свій заклик для громадян США не відвідувати Україну.